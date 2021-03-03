اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودى: نؤكد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:56 م
وزير الخارجية السعودى: نؤكد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

 

وحذر وزير الخارجية السعودى، خلال أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، من التدخلات الإقليمية فى المنطقة، مشددا على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، مجددا ترحيب المملكة بمخرجات العملية السياسية فى ليبيا، قائلا: "نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبى".

 

وحول القضية الفلسطينية، قال: نجدد رفضنا لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وأدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام.


وزير الخارجية السعودي

سد النهضة

السعودية

فلسطين

جامعة الدول العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط: أشكر الرئيس السيسى لإعادة ترشيحى لأمانة جامعة الدول العربية

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:28 م

أمين جامعة الدول العربية يتسلم أوراق اعتماد مندوب الإمارات الجديد.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 05:54 م

بدء جلسة للبرلمان العربى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:50 ص

مصر تضع استراتيجية موحدة للدول العربية لمكافحة تعاطى المخدرات لأول مرة.. الخطة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.. ووزيرة التضامن: إنشاء مرصد عربى موحد للوقاية من الاضطرابات الناتجة عن تعاطى المخدرات وعلاجها

السبت، 13 فبراير 2021 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة