اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي: لن نتردد باستخدام القوة إذا تعرضت أرواح الأمريكيين للخطر

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:47 م
وزير الخارجية الأمريكي: لن نتردد باستخدام القوة إذا تعرضت أرواح الأمريكيين للخطر بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد باستخدام القوة إذا تعرض أرواح الأمريكيين للخطر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب أن نتعامل مع الصين من موقع قوة ونعزز دور الحلفاء، متابعا: سنتعامل مع أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين والمتمثل في علاقتنا مع الصين.

وتابع أنتونى بلينكن: يجب تعزيز الدفاعات وأساليب الحماية التكنولوجية، وسنضمن موقفنا الريادي في مجال التكنولوجيا، مستطردا: سنقارب الأزمة المناخية ونحدث ثورة في عالم الطاقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد إحياء شراكاتنا وتحالفاتنا التي بنيناها منذ سنوات، موضحا أنه يجب ألا يشعر الناس أن الهجرة هي السبيل الوحيد لحل مشاكلهم.

 


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