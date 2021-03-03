وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية: السفينة المسئولة عن التلوث البيئى عادت إلى إيران

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل، إن السفينة المسؤولة عن التلوث مملوكة لشركة ليبية غادرت إيران من دون أنظمة ملاحة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، أن السفينة المسؤولة عن التلوث البيئى عادت إلى إيران .

وفى وقت سابق قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل، اليوم الأربعاء إن إيران وراء حادث التسرب النفطى الذى وقع مؤخرا قبالة شواطئ إسرائيل وتسبب فى أضرار بيئية، وأضافت أنه يتم التعامل مع الحادث باعتباره عملا "إرهابيا".

وركز التحقيق الإسرائيلي، على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومترا من الساحل فى 11 فبراير، باعتبارها المصدر المحتمل لما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواما.