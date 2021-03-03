وزيرة الطاقة الأمريكية: 40 مليار دولار قروضا لدعم الطاقة النظيفة

واشنطن (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لاستخدام 40 مليار دولار فى مكتب برامج القروض بوزارتها لم تُستخدم خلال السنوات الأربع الماضية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت جرانهولم خلال مؤتمر أسبوع سيرا المنعقد عن بعد "أنا مستعدة لتسريع دعم تلك الأنشطة كى يمكننا تحفيز الجيل القادم من الابتكار والتطوير"، ولم تتطرق لمواعيد تقديم القروض.

وقالت إن خبير تمويل الطاقة النظيفة جيجار شاه سيرأس مكتب برامج القروض بالوزارة. عمل شاه فى الآونة الأخيرة رئيسا لجينيريت كابيتال، حيث ساعد رواد أعمال على تسريع خفض انبعاثات الكربون، ومول صن إديسون، وهى شركة لتمويل الطاقة الشمسية.

وقالت جرانهولم، التى أقر مجلس الشيوخ تعيينها الأسبوع الماضى بدعم من جمهوريين من ولايات منتجة للوقود الأحفوري، "سيساعدنا على أن نضع سويا محفظة استثمارات قوية للغاية لدافعى الضرائب الأمريكيين، ستساعدنا على مواجهة تغير المناخ وخلق الوظائف".

وتابعت حاكمة ميشيجان السابقة التى وفرت تمويلا اتحاديا لشركات الولاية لصنع السيارات الكهربائية والبطاريات، "نحن مستعدون للاستثمار فى المركبات المتقدمة واحتجاز الكربون والمفاعلات المتقدمة بل وأكثر من ذلك". ومن المرجح أن تضطلع بدور كبير فى مسعى الرئيس جو بايدن لوضع البلاد على مسار للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.

تأسس مكتب القروض بوزارة الطاقة بتمويل تحفيزى فى 2009 فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وعمل على إقراض شركات حققت نجاحا، من أبرزها تسلا، لكنه واجه انتقادات من بعض الجمهوريين لدعمه سوليندرا، وهى شركة طاقة شمسية فاشلة.