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وزيرة الصحة: مصر حققت تقدما ملموسا فى أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:37 م
وزيرة الصحة: مصر حققت تقدما ملموسا فى أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور ‏مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف انتشار الجائحة عالميا، وتوفير اللقاحات من ‏الشركات المختلفة. ‏
 
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على ‏الوضع الاقتصادي عالميا، وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات ‏عالمياً، بنحو 4 تريليونات دولار، وسيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات ‏بالتساوي، حيث إنه من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على ‏البلدان النامية.‏
 
وأضافت الوزيرة: أثبتت الدراسات المنشورة عالميا أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف ‏هذا العام، وفى الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية ‏العالمية ستصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بينما قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية ‏التي لا يتم تلقيح أي من مواطنيها بحوالي 9 تريليون دولار.‏
 
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة هالة زايد إلى دراسة عن التجهيزات والبنية التحتية في الدول الأفريقية ‏لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والتي أوضحت أن مصر حققت تقدما ملموسا من حيث أعداد أسرّة ‏الرعاية المركزة المتاحة وأعداد أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة مقارنة بباقي دول القارة.‏
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