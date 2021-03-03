وزارة الدفاع الأمريكية: ربما نضطر لنشر قوات إضافية فى العراق

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: لن نتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: إذا رأينا حاجة للرد على هجوم اليوم في العراق فسنقوم بذلك في التوقيت المناسب.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق في الهجوم على عين الأسد متروك للشركاء العراقيين حاليا وإذا استدعى الأمر الرد فسنفعل، متابعة: ربما نضطر لنشر قوات إضافية في العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: نراجع الاتفاق مع طالبان ومدى التزام جميع الأطراف به، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.



وقبلها قالت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض: سنتحرك مجددا إذا خلص التقييم بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق.



وأضافت المتحدث باسم البيت الأبيض: قمنا بالرد على الهجمات الأخيرة المدعومة من إيران وهذا سيكون النموذج الذي سنتبعه من الآن فصاعدا.



وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض: سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد لو اتضح أنه مدعوم من إيران.



وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنه لا إصابات فى صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد فى العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.