واشنطن تمدد نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022

كتب أحمد عرفة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مددت نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة بعثها للكونجرس، إنه لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة.

وجرى تقديم ما يسمى بـ"حالة الطوارئ" ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودا على العديد من كبار المسئولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.