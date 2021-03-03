مع انتشار جاحة كورونا حول العالم يقدم مقهى فى التشيك كيك تحت مسمى "فيروس كورونا" وأخر يدعى "اللقاح"، حيث نقلت وكالة رويترز للأنباء مجموعة من الصور التى توضح تقديم المطعم الكيك بهذا الشكل للزبائن.

يذكرأن، أعلن مكتب الائتمان فى التشيك أن شهر فبراير الماضى شهد أعلى عدد لحالات إفلاس الشركات منذ يونيو من العام الماضى جراء تفشى كورونا، وذكر ردايو "براغ الدولي" أن 64 شركة أعلنت إفلاسها خلال فبراير، فيما تقدم 530 رائد أعمال بطلبات لإعلان إفلاسهم وتم إعلان 1264 حالة إفلاس شخصية.