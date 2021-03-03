هل تعانى من تدلى القدم؟ تخفيض نسبة السكر أول طرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تكون أعراض مرض السكرى من النوع 2 غير ظاهرة فى البداية، وقد تزيد حدة الأعراض مع استمرار ارتفاع مستويات السكر فى الدم وتركها دون علاج، وتعتبر إحدى العلامات الدالة على ارتفاع مستويات السكر باستمرار هى تدلى القدم، حيث يتسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم فى تلف الأعصاب وهى عملية تُعرف باسم الاعتلال العصبى، ووفقًا لجمعية السكرى الأمريكية (ADA)، يمكن أن يؤدى تلف الأعصاب إلى هبوط القدم من جانب واحد وهو أحد المضاعفات بحيث لا يمكن رفع القدم.

توضح جمعية السكرى الأمريكية أن تدلى القدم يحدث نتيجة تلف العصب الشظوى للساق بسبب الضغط أو مرض الأوعية الدموية، والعصب الشظوى هو فرع من العصب الوركى الذى يمد الجزء السفلى من الساق والقدم وأصابع القدم بالحركة والإحساس.

- كيفية علاج تدلى القدم

وفقًا لموقع "mayo clinic" فإن علاج تدلى القدم يعتمد على معرفة السبب وراء حدوثه من الأساس، حيث إذا تم علاج السبب وراء ذلك بنجاح، فقد يتحسن تدلى القدم أو حتى يختفى تمامًا، وإذا كان ناتجًا عن الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، فإن استقرار مستويات السكر فى الدم ستساعد فى علاج تدلى القدم.

- كيفية خفض مستويات السكر فى الدم

1- إجراء تغييرات صحية فى نمط الحياة هى الطريقة الأكثر فعالية لخفض مستويات السكر المرتفعة فى الدم.

2- إجراء بعض التمارين الرياضية مثل المشى فهو طريقة جيدة لتحقيق ذلك.

3- تحسين النظام الغذائى وتجنب الأطعمة التى تساعد فى ارتفاع مستويات السكر مثل التى تحتوى على الكربوهيدرات وتشمل الخبز الأبيض والبطاطا والأرز الأبيض.

4- تجنب تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان.