ننشر حيثيات القضاء الإدارى بتأييد ترشح ضياء رشوان نقيباً للصحفيين

كتب أحمد عبد الهادى

أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها في الحكم الصادر برفض الدعوى التى تطالب باستبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، من الترشح على مقعد النقيب بالانتخابات.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، بأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل، كما بين موانع الترشح لهذا المنصب، بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة .

وتبين أن رشوان مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تصدر ضده أي أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح، ومسدداً لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 2020/2021؛ فمن ثم يكون قد توافرت بشأنه كافة شروط الترشح على منصب النقيب، لاسيما وأن المدعى لم يقدم أية مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه، وبالتالي يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه، وإدراج اسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر إجرائها يوم 5 /3 /2021 قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سنده الصحيح متفقاً والقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد ، وأحمد ضاحي ، ونوح محمد حسين ، ومصطفى محمد عبدالكريم ، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.

وبشأن ما استند اليه المدعى، من كون رشوان يشغل بصفته "رئيس هيئه الاستعلامات" عضوية لجنة التظلمات الواردة بالمادة (14) من قانون نقابة الصحفيين، فإن ذلك مردود عليه بأن المادة المشار إليها نصت على أن عضوية اللجنة سالفة البيان تكون "لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات أو من ينيبه"، ومن ثم فإن المشرع أجاز له الإنابة فى هذا التمثيل، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى هذا النص، لحرمان المطعون ضده من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة الذى هو حق دستوري له، علاوة على أنه وبفرض صحة ما ذهب إليه المدعي في هذا الشأن، فإن المطعون علي ترشحه هو أحد أعضاء هذه اللجنة، والتى تصدر قراراتها بالأغلبية، ومن ثم يكون هذا السبب للنعى على القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح متعين طرحه.

وتناولت المحكمة، ما استند عليه الطاعن، أن ترشح رشوان يتعارض مع قرار الجمعية العمومية للنقابة الصادر بتاريخ 15/3/2019 التي حظرت الجمع بين منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومى، فذلك مردود عليه، بأن المشرع قد بين بقانون نقابة الصحفيين، شروط الترشح علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على سبيل الحصر وليس من بينها الشرط سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للجمعية العمومية للنقابة وفقاً للصلاحيات المخولة لها قانونا، أن تنتحل لذاتها اختصاصاً ليس له أى ظهير قانونى ترتكن إليه، بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لم يستلزمه المشرع يمثل قيداً وتعطيلاً لهذا الحق الدستوري، متعدية بذلك علي اختصاص محجوز لمجلس النواب المنوط به سن القوانين و تعديلها وإلغائها، ومن ثم يهوي هذا الشرط إلي مدارك الانعدام، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ بمثل هذا القول وتلتفت عنه .

ولم تأخذ المحكمة بما ذكره الطاعن كمبرر لإخراج رشوان من الانتخابات، بسبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 وتجديد تعيين رشوان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مما يعنى عدم اشتغاله بمهنة الصحافة، ذلك أن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ًينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي، خاصة وأن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة، وإنما هي مؤقتة بطبيعتها، لاسيما وأن الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية.

ومن ثم، فإن رئاسة المطعون علي ترشيحه للهيئة العامة للاستعلامات، والعمل بها علي هذا النحو هو أقرب في طبيعته إلي العمل الصحفي والإعلامي ولا ينفك عنه، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن رئاسة المطعون علي ترشيحه لها هو امتهان لمهنة غير الصحافة، بما يفقده شروط القيد بجدول المشتغلين بهذه المهنة، علاوة علي أن البين من ظاهر الأوراق، أن المذكور ما زال يعمل مستشاراً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 1لسنة 2021 بمد خدمته لمدة عام، اعتباراً من 2/1/2021، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه، ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.