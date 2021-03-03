نقل مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية من مجمع التحرير لـ عابدين.. صور

نقلت محافظة القاهرة مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية من مجمع التحرير، إلى ديوان حى عابدين، وذلك بالتزامن مع إخلاء مجمع التحرير لإعادة استغلال المبنى وتغيير نشاطه، ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية.
وتواجدت سيارات النقل لتحميل المكاتب الإدارية والأوراق الخاصة بمكاتب المنطقة الغربية، ويتم نقلها للمبنى الإدارى بديوان حى عابدين، وهو المكتب القديم لرئاسة المنطقة الغربية.
وفى السياق بدأت الإدارات المختلفة الموجودة بمجمع المصالح الحكومية، "مجمع التحرير"، فى إخلاء المجمع وذلك ضمن خطة إعادة استغلال المبنى وتطويره، حيث شهدت ساحة المجمع تجمع سيارات نقل المكاتب الإدارية والأوراق الخاصة بالإدارات ونقلها لأماكنها الجديدة.
ويرجع تاريخ إنشاء المجمع في الوقت الذى رحلت فيه القوات البريطانية عن مصر، حيث قرر الملك فاروق هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل ميدان الإسماعيلية (التحرير حاليًا)، وتلت ذلك عدة خطط لتطوير الميدان.
اخلاء المجمع
اخلاء المجمع
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
اخلاء مجمع التحرير
تجميع ملفات المكاتب تمهيدا لإخلاء المجمع
تواصل اعمال مجمع التحرير
جانب من اعمال الاخلاء
جانب من عمليات الاخلاء
سيارات تنقل محتويات مكاتب المجمع
سيارات محافظة القاهرة لنقل محتويات المجمع
مجمع التحرير
مشرفين على عمليات النقل
نقل المكاتب من المجمع
نقل المكاتب
نقل محتويات مجمع التحرير
نقل ملفات المجمع
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