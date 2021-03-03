نصائح عامة للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليها

إبراهيم سعيد

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن عددا كبيرا من المتعافين من كورونا يعانون من جفاف الجلد وتساقط الشعر.



وأكد الدكتور هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدي البلد، أن هناك أعراضا جديدة تظهر على الجلد مع الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يخشون ذكر إصابتهم خوفا من التنمر، مضيفا أن هناك علاجًا للمرض الجلدي الذي يظهر مع الإصابة بفيروس كورونا.



وينصح رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بتناول المياه كثيرا والخضراوات والأسماك عقب الإصابة بفيروس كورونا، ويجب الوقوف في الشمس خلال فترة النقاهة، وتناول المشروبات الدافئة مثل الكركدية والنعناع والينسون والمورينجا.