اليوم السابع
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نزع 1428 لغما أرضيا من مختلف المحافظات اليمنية خلال أسبوع

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:00 ص
نزع 1428 لغما أرضيا من مختلف المحافظات اليمنية خلال أسبوع اليمن
وكالات

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أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، نزع 1428 لغما، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي.
 
وذكر المشروع ، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن تلك الألغام تنوعت ما بين 21 لغما مضادا للأفراد، و391 لغما مضادا للدبابات، و1015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
 
وأوضح أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع من ألغام حتى الآن بلغ 220 ألفا و352 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

اليمن

ألغام

صنعاء

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