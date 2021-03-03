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نائبة فرنسية: القرار الأوروبى المرتقب فى وكالة الطاقة الذرية سينتقد إيران

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:42 م
نائبة فرنسية: القرار الأوروبى المرتقب فى وكالة الطاقة الذرية سينتقد إيران إيران
كتب أحمد عرفة

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قالت النائبة الفرنسية سونيا كريمي، إن القرار الأوروبي المرتقب في وكالة الطاقة الذرية سينتقد إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نظيره الإيرانى حسن روحانى، قلق فرنسا من انتهاكات إيران المتكررة للاتفاق النووى.

كما أعرب الرئيس الفرنسى للرئيس الإيرانى أيضًا عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بعد زيادة الهجمات على السعودية، مؤكدًا تصميمه حل الأزمات الإقليمية خصوصا فى اليمن والعراق ولبنان.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن فرنسا سترفع قرارا لوكالة الطاقة الذرية يحمل إيران مسئولية وقف عمل المراقبين.

وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن أسفهم الشديد لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي.

وحث الوزراء إيران على وقف جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية والعدول عنها لضمان تعاون كامل ومناسب مع وكالة الطاقة الذرية.


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