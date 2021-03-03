اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:53 م
ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ ساعة الماضية. وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 112,346 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 770 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج 10,518 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
 
وفى ذات السياق، بلغ إجمالى عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ الـ 24 ساعة الماضية 36 سفينة أما بالنسبة لعدد سفن الوصول والمغادرة فقد بلغ 21 سفينة.
 
 
كما تم خروج 2 قطار محمل بالبضائع بواقع 47 عربة قطار ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.
 
 
وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والتنبيه على المحافظة بالمعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

 


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