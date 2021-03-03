ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

وفى ذات السياق، بلغ إجمالى عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ الـ 24 ساعة الماضية 36 سفينة أما بالنسبة لعدد سفن الوصول والمغادرة فقد بلغ 21 سفينة.

كما تم خروج 2 قطار محمل بالبضائع بواقع 47 عربة قطار ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والتنبيه على المحافظة بالمعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.