مياه القناة: إحلال وتجديد الخطوط بالقنطرة يخدم أكثر من ألفي مواطن

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن عملية إحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمنت وصول المياه إلى أكثر من ألفي مواطن .

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أن الشبكة الجديدة بطول 3200متر بقطر 6 بوصة، و500 متر قطر 5 بوصة، بإشراف المهندس محمد ماضي، رئيس منطقة القنطرة غرب.

وأكد عصمت أن عملية الإحلال والتجديد تأتي استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أنه يتم تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبري، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط علي محطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14 لتوصيل المياه للمنطقة والمناطق المجاورة والقضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.