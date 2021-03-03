اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين إثر اشتباكات فى دارفور

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:35 م
مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين إثر اشتباكات فى دارفور دارفور
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل 10 أشخاص وأصيب 32 آخرون الأربعاء، إثر اشتباكات في محلة "سرف عمرة" بولاية شمال دارفور، مما دفع الحكومة لفرض حظر التجوال وإرسال تعزيزات عسكرية لفرض الأمن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم شهدت المنطقة توترات أمنية حادة بعد رفض منتمين لقبيلة "الفور" إقامة مراسم احتفالية بتنصيب سلطان قبيلة "التأما" في البلدة، باعتبار أن "الأرض ليست ملكا" للقبيلة الأخيرة.

وقال مقرر لجنة الأمن في الولاية اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور، إن "نزاعا حول الحاكورة والنظارة نشب بين قبيلتي الفور والتأما تسبب في وقوع الحادث".

وأكد مقرر لجنة الأمن في الولاية سيطرة القوات المشتركة على الموقف واحتواءه كما تمكنت القوات المشتركة من القبض على عدد من المشتبه بهم وإخلاء الجرحى.

 

 


دارفور

اقتتال

السودان

ازمه السودان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة