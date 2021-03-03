مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين إثر اشتباكات فى دارفور

كتب أحمد عرفة

قتل 10 أشخاص وأصيب 32 آخرون الأربعاء، إثر اشتباكات في محلة "سرف عمرة" بولاية شمال دارفور، مما دفع الحكومة لفرض حظر التجوال وإرسال تعزيزات عسكرية لفرض الأمن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم شهدت المنطقة توترات أمنية حادة بعد رفض منتمين لقبيلة "الفور" إقامة مراسم احتفالية بتنصيب سلطان قبيلة "التأما" في البلدة، باعتبار أن "الأرض ليست ملكا" للقبيلة الأخيرة.

وقال مقرر لجنة الأمن في الولاية اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور، إن "نزاعا حول الحاكورة والنظارة نشب بين قبيلتي الفور والتأما تسبب في وقوع الحادث".

وأكد مقرر لجنة الأمن في الولاية سيطرة القوات المشتركة على الموقف واحتواءه كما تمكنت القوات المشتركة من القبض على عدد من المشتبه بهم وإخلاء الجرحى.