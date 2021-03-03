اليوم السابع
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مصر للطيران تنظم دورة تدريبية في السلامة للعاملين بالمحطات الداخلية

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:02 م
مصر للطيران تنظم دورة تدريبية في السلامة للعاملين بالمحطات الداخلية مطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، دورة تدريبية في السلامة والأمان للعاملين بالمحطات الداخلية بالمطارات، وذلك بهدف السلامة والأمان على أرض المهبط وتعريف العاملين بالتشريعات الدولية وتشريعات سلطة الطيران المدنى، والتى تعد من أهم أسس العمل داخل شركة الخدمات الأرضية.
 
وبدأت فرقة السلامة والأمان بمحطتى مطاري أسيوط وبرج العرب حيث تم تدريب 26 عاملا من محطة مطار أسيوط، و12 عاملا من محطة مطار برج العرب الدولي، وبذلك فقد تم استكمال تدريب جميع العاملين بالمحطتين، وسوف يتم تدريب العاملين بباقى المحطات الداخلية على التوالى.
 
وتحرص شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، علي تدريب العاملين، وتطوير أفكارهم وأسلوب عملهم، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى أداء على أرض المهبط، والتدريب على كيفية التعامل مع المعدات والطائرات لتقليل الحوادث إلى أدنى مستوياتها إن لم يكن منعها نهائيا، وأيضآ التعامل مع الأجسام الغريبة ال FOD، مع إعطاء أمثلة منها للعاملين للتدريب على كيفية تلافيها وعدم الوقوع فيها، والذى هو هدف أساسى لأى شركة تعمل فى مجال الخدمات الأرضية، وتكون حريصة على ريادتها، مثل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والتى تملك من الخبرة وكفاءة العاملين فيها ، وحجم المعدات التى تؤهلها لتكون من أكبر الشركات فى مجال الخدمات الأرضية على المستوى العالمى.
 
وتهدف الدورة التدريبية أيضًا إلى إطلاع العاملين على تعليمات شركة الميناء، فيما يخص العمل على أرض المهبط، وأيضآ الأسلوب الأمثل للتعامل مع الراكب وتأمينه والحرص على سلامته وتأمين الطائرات والمعدات وسلامتها، مع الحرص على سلامة العاملين أثناء تأدية الخدمة، كما تحقق هذه التعريف بنظام إدارة السلامة ونظم إدارة المخاطر ، مع شرح وتوضيح كيفية تحقيق أهداف الشركة.

مصر للطيران

الخدمات الأرضية

مطار اسيوط

مطار برج العرب

السلامة والأمان

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