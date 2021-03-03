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"مصر للطيران" تسير اليوم 42 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3337 راكبا

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:09 ص
"مصر للطيران" تسير اليوم 42 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3337 راكبا مطار القاهرة الدولى -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة "مصر للطيران" على مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 42 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 3337 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .
 
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا)، بالإضافة إلي 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3337 راكبا.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 
 

مصر للطيران

الرحلات الجوية

رحلات شحن جوي

مطار القاهرة الدولي

فيروس كورونا

المسافرين

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