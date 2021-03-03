مصرع وإصابة طفلين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل عمره 8 سنوات مصرعه، فيما أصيبت طفلة بكسور فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أبوحماد برئاسة محمد حماد مدير النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى أبوحماد المركزى بوصول "إبراهيم ز" 8 سنوات، طالب، جثة هامدة، و"دنيا و م ع" 13 سنة طالبة، مصابة بكسور وكدمات.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها الطفلين مع أسرتيهما بطريق العراقى دائرة مركز شرطة أبوحماد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.