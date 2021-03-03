اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلتين غرقا فى ترعة بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:55 م
مصرع طفلتين غرقا فى ترعة بكفر الشيخ.. صور أهالى الطفلتين
كفر الشيخ_ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت طفلتين مصرعهما غرقا في ترعة الرشيدية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان الطفلتين، وبالعرض على النيابة قررت دفن جثمان الطفلتين.
 
قال جمال فهمى محمد عيد ،رئيس مركز ومدينة مطوبس، انه تلقى  إشاره من رئيس قرية البصراط بغرق طفلتين من قرية البراجه التابعه للوحده القرويه بالبصراط، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لموقع الحادث وتمكنوا بمساعدة الاهالي من انتشال جثامين الطفلتين .
 
واضاف فهمي، لـ" اليوم السابع"، انه أشرف على نقل جثامين الطفلتين لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثامين، لافتا إلى أن إحدى الطفلتين كانت تغسل بعض الأوانى على ضفة الترعة، فانزلقت قدميها فيها، مما أدى لغرقها، بينما سقطت الطفلة الثانية عندما كانت تلهو على حافة الترعة، فانزلقت قدميها.
 
أهالى الطفلتين
أهالى الطفلتين

 

رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ
رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ

 

رئيس مدينة مطوبس مع أهالى الضحايا
رئيس مدينة مطوبس مع أهالى الضحايا

 

لحظة البحث عن الطفلتين
لحظة البحث عن الطفلتين

 


كفر الشيخ

نيابة عامة

مطوبس

حالات الغرق

ضحايا الغرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة