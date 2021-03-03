مصرع طفلتين غرقا فى ترعة بكفر الشيخ.. صور

لقيت طفلتين مصرعهما غرقا في ترعة الرشيدية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان الطفلتين، وبالعرض على النيابة قررت دفن جثمان الطفلتين.

واضاف فهمي، لـ" اليوم السابع"، انه أشرف على نقل جثامين الطفلتين لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثامين، لافتا إلى أن إحدى الطفلتين كانت تغسل بعض الأوانى على ضفة الترعة، فانزلقت قدميها فيها، مما أدى لغرقها، بينما سقطت الطفلة الثانية عندما كانت تلهو على حافة الترعة، فانزلقت قدميها.

قال جمال فهمى محمد عيد ،رئيس مركز ومدينة مطوبس، انه تلقى إشاره من رئيس قرية البصراط بغرق طفلتين من قرية البراجه التابعه للوحده القرويه بالبصراط، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لموقع الحادث وتمكنوا بمساعدة الاهالي من انتشال جثامين الطفلتين .