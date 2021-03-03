اليوم السابع
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مصرع شخص إثر حادث وإصابة اثنين بطلق نارى فى بورسعيد

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:14 ص
مصرع شخص إثر حادث وإصابة اثنين بطلق نارى فى بورسعيد حادث سير
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأصيب اثنين آخرين بطلق نارى.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد "م ى ح"، 50 عامًا، مصابًا بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ وغيوبة، نتيجة حادث سيارة، وتوفى أثناء القيام بالإسعافات الأولية فى المستشفى، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.

كما استقبل مستشفى عطاء المصاب ع ط م م س، 24 عامًا، مصابًا بطلق نارى فى الصدر، والحالة العامة سيئة، بينما استقبل مستشفى الزهور المصاب م ح م، 21 عامًا، مصابًا بطلق نارى خرطوش في الذراع الأيمن.

وجار تقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية للمصابين، والتحري عن ملابسات إصابة الشابين بطلق ناري، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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