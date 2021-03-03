مصرع شخص إثر حادث وإصابة اثنين بطلق نارى فى بورسعيد

لقى شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأصيب اثنين آخرين بطلق نارى.
استقبل مستشفى السلام بورسعيد "م ى ح"، 50 عامًا، مصابًا بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ وغيوبة، نتيجة حادث سيارة، وتوفى أثناء القيام بالإسعافات الأولية فى المستشفى، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.
كما استقبل مستشفى عطاء المصاب ع ط م م س، 24 عامًا، مصابًا بطلق نارى فى الصدر، والحالة العامة سيئة، بينما استقبل مستشفى الزهور المصاب م ح م، 21 عامًا، مصابًا بطلق نارى خرطوش في الذراع الأيمن.
وجار تقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية للمصابين، والتحري عن ملابسات إصابة الشابين بطلق ناري، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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