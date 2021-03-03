مصدر عسكرى سودانى: الجيش رصد حشودا لقوات إثيوبية فى منطقة "برخت"

كتب سمير حسنى

كشف مصدر عسكري سوداني لقناة "الشرق للأخبار"، أن الجيش رصد حشودًا كبيرة لقوات إثيوبية في منطقة "برخت" داخل الأراضي السودانية.

وقالت مصادر عسكرية سودانية، إن الجيش السودانى اقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل السودان، مشيرة إلى أن القوات السودانية تقترب من منطقة برخت التي تضم مجموعات مسلحة إثيوبية.

وقتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي والمجموعات المسلحة فى اشتباكات مع الجيش السوداني على الحدود بين البلدين.

وفى وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا "منطقة الشفقة" من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري، متهما أديس أبابا بمحاولة شق الصف بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي.