اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصدر عسكرى سودانى: الجيش رصد حشودا لقوات إثيوبية فى منطقة "برخت"

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:07 م
مصدر عسكرى سودانى: الجيش رصد حشودا لقوات إثيوبية فى منطقة "برخت" عناصر من الجيش الاثيوبي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر عسكري سوداني لقناة "الشرق للأخبار"، أن الجيش رصد حشودًا كبيرة لقوات إثيوبية في منطقة "برخت" داخل الأراضي السودانية.

وقالت مصادر عسكرية سودانية، إن الجيش السودانى اقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل السودان، مشيرة إلى أن القوات السودانية تقترب من منطقة برخت التي تضم مجموعات مسلحة إثيوبية.

وقتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي والمجموعات المسلحة فى اشتباكات مع الجيش السوداني على الحدود بين البلدين.

وفى وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا "منطقة الشفقة" من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري، متهما أديس أبابا بمحاولة شق الصف بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي.


اثيوبيا

السودان

الجيش السوداني

الجيش الاثيوبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد انتهاكات حقوق الإنسان.. إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق دولى فى أحداث تيجراى

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:10 ص

أمريكا تطالب بإجراء تحقيقات دولية بشأن انتهاكات إثيوبيا لحقوق الإنسان فى تيجراى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:07 م

الخرطوم تتصدى لتجاوزات أديس أبابا.. الجيش السودانى يقترب من تطهير "برخت" من المليشيات الإثيوبية.. قوات "آبى أحمد" تتكبد خسائر فادحة فى القتال.. ووسائل إعلام: قوات إريترية تساند إثيوبيا فى الحرب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:05 م

خالد عكاشة: إثيوبيا تحاول التغطية على وضعها الداخلى الصعب أمام المجتمع الدولى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة