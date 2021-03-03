مصدر أمنى عراقى يكشف هنوية الصواريخ المستخدمة فى الهجوم على قاعدة "عين الأسد"

كتب أحمد عرفة

أكد مصدر أمني عراقى مطلع، أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، من ذات الطراز التي كانت تستخدم ضد القوات الأمريكية في الأعوام 2006 - 2010.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مصدر أمني عراقى مطلع أن 8 صواريخ أصابت القسم الأمريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي.

وفى وقت سابق أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعرض قاعدة "عين الأسد" التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلح"، واين ماروتو، في تقرير أولي عن الحادث نشره على "تويتر"، أن "10 صواريخ استهدفت القاعدة في الساعة الـ7:20 من فجر اليوم".