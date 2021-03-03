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مصدر أردنى: لا نية لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:14 م
مصدر أردنى: لا نية لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر مطار الملكة علياء الدولى
كتب : أحمد جمعة

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أكد مصدر حكومي أردنى، الأربعاء، إنّه لا نيه للحكومة لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر.

وأضاف المصدر الأردني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية أن "الباب مفتوح أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة في المطارات الأردنية، على أن لا تصل الى حد الإغلاق"، للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتطور الوضع الوبائي في المملكة.

وأوضح المصدر الأردنى، أن "الإجراءات مخبرية ووبائية مشددة يتم اتخاذها لرصد السلالات المتحورة للفيروس، موضحا أن وزارة النقل تتابع إجراءات الطيران وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الإجراءات المتبعة في المطارات.

 

 

 

 


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