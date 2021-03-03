مشاجرة بين شخصين فى الوراق وإصابة أحدهما بسبب قفزه من أعلى كوبرى

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات مالية في الوراق، وخلال المشاجرة قفز أحدهما من أعلى كوبري، ما أدى إلى إصابته، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بالوراق، بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات مالية، وخلال تشاجرهما قفز أحدهما من أعلى كوبري ما أدى لإصابته.

تم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة للتحقيق.