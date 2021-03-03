اليوم السابع
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مسلحون نيجيريون يقتلون ضابطي شرطة في كروس ريفر

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:28 م
مسلحون نيجيريون يقتلون ضابطي شرطة في كروس ريفر القوات النيجيرية
رويترز

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قتل مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء ضابطي شرطة في ولاية كروس ريفر بجنوب نيجيريا، ليرتفع عدد الضباط الذين قتلوا خلال الأيام الستة الماضية في الولاية نفسها إلى ستة.

وكانت قوات الأمن النيجيرية عمليات مداهمة وتتبع للتفتيش والبحث عن مرتكبي واقعة تبادل إطلاق نيران بالقذائف الصاروخية في مدينة "ميدوجري". وكان الهجوم بالقذائف الصاروخية قد وقع يوم 23 شهر فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أربعين آخرين. 

وقام فريق من أفراد الأمن والجيش وعمال الإغاثة الإنسانية بتمشيط المدينة بحثا عن الجثث والمساعدة على نقل المصابين إلى المستشفيات. 


نيجيريا

القوات النيجيرية

ولاية كروس ريفر

بوكو حرام

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