مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس المحتلة عن اقتحام 69 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، وذكرت الدائرة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- أن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - بأن 53 مستوطنا اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تتكرر يوميا.