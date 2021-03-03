اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:27 م
مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية أمطار
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الخميس على السواحل الشمالية الشرقية وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
 
ويسود اليوم اخفاض ملموس للحرارة بالمناطق الشمالية ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على المناطق الشمالية ، مائل للبرودة إلى لطيف على شمال ووسط الصعيد ومعتدل جنوبًا نهارًا، و شديد البرودة ليلًا. 
 
وتتشكل السحب على المناطق الشمالية يصاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي ، شمال الدلتا و شمال سيناء قد تغزر أحيانًا ويصحبها الرعد ، تمتد بشكل أقل لمناطق من وسط الدلتا ، قد تمتد لأجزاء من جنوب الدلتا ، القاهرة و القناة، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية. 
 
كما تنشط الرياح على أغلب المناطق بنسب متفاوتة ، تكون نشطة إلى قوية على شمال غرب البلاد و أجزاء من البحر الأحمر والخليجين، وحالة البحرين مضطربة و غير ملائمة للأنشطة البحرية.
 
كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.
 

امطار

السواحل الشمالية

سقوط امطار

الوجه البحرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

آخر موجات الشتاء تضرب الدلتا.. أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:41 ص

محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة هطول الأمطار.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:13 ص

أمطار وشبورة واضطراب بالملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:03 ص

سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ .. فيديو لايف

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:15 ص

انخفاض درجات الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 10

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة