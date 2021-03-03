كينشاسا (أ ش أ)

قال جان ماري بيتي بيتي ، حاكم مقاطعة كوانجو، اليوم الأربعاء، إن مرضا غير معروف شبيه بالإنفلونزا تسبب في مقتل 15 شخصًا ، معظمهم من كبار السن، الذين تترواح أعمارهم بين الـ 60 و الـ 80 عاما ،من أصل 180 حالة تم تسجيلها بالفعل في إقليم كاسونجولوندا ، في مقاطعة كوانجو منذ نهاية يناير الماضى.

وأضاف المسئول الكونغولى، بحسب الأذاعة المحلية، أن المريض يشعر فى البداية بالصداع قبل أن ينتقل الألم إلى كل أجزاء الجسم ثم الحمى و ينتهى الأمر بحدوث مضاعفات فى الجهاز التنفسى قبل الوفاة.