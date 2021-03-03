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مرشحة منصب نائب وزير خارجية أمريكا: الوضع الآن يفرض تغييرا فى التعامل مع إيران

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:10 م
مرشحة منصب نائب وزير خارجية أمريكا: الوضع الآن يفرض تغييرا فى التعامل مع إيران ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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قال ويندي شيرمان مرشحة منصب نائب وزير خارجية الأمريكية، إن  ظروف 2021 تختلف عن وقت إبرام اتفاق إيران في 2015، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت مرشحة منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوضع المتغير على الأرض يفرض تغيرا للتعامل مع إيران.

وفى وقت سابق قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووي هو مسار 5+1، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يجب اتخاذ إجراءات مثل إبعاد المنطقة عن شفير الحرب مع إيران والسلام مع إسرائيل.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى طرق إضافية لممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين، مستطردا: لن نقبل بهجمات الحوثيين ضد المدنيين.

 


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