اليوم السابع
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مد فترة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الجمعة المقبلة ببنى سويف

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:50 م
مد فترة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الجمعة المقبلة ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين بفرق التطعيم الثابتة، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يأتي ذلك لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق المحافظة، ولتحقيق أكبر استفادة من الحملة التى أطلق شارة البدء لها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم يوم الأحد الماضي لمدة 4 أيام، والذي التقى بمكتبه بالدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على هامش فعاليات الحملة بدائرة المحافظة.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

التطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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