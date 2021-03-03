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مد فترة تلقى طلبات تعويضات متضررى النوبة حتى 16 مارس 2021

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:09 م
مد فترة تلقى طلبات تعويضات متضررى النوبة حتى 16 مارس 2021 متضررى النوبة - أرشيفية
نور علي

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قرر المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة ـ مد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة لتنتهي فى 16/3/2021.
 
ياتي قرار الوزير علاء فؤاد، بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
 
يذكر أن اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة كانت  قررت  فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، ثم أصدرت قرار بعد ذلك بمد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة حتى 3/3/2021.

وزير شئون المجالس النيابية

تعويضات النوبة

مجلس انلواب

متضرري النوبه

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