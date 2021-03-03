اليوم السابع
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مدينة أرمنت بالأقصر تبدأ رحلة تبطين 25 ترعة بـ335 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة".. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:00 ص
مدينة أرمنت بالأقصر تبدأ رحلة تبطين 25 ترعة بـ335 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة".. صور خلال عملية التبطين
الأقصر - أحمد مرعى

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خطوات جديدة بدأت بكل قوة على أرض محافظة الأقصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، حيث رصد "اليوم السابع" أعمال تبطين وتأهيل ترعة الجبل بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك بطول 8700 متر، والتى يجرى العمل فيها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وفى هذا الصدد، يقول العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه يوجد فى مركز ومدينة أرمنت 25 ترعة منها ترعتان رئيسيتان بأطوال تصل لـ85 كيلو مترا، وجرى البدء فى ترعة الجبل الترعة الرئيسية بتأهيلها وتبطينها بالكامل لخدمة القرى المحيطة بها، ويجرى التجهيز للعمل فى 15 ترعة أخرى خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مؤكداً أنه لا يجرى التقييد حالياً بأي بروتوكولات أو شيء، فالدولة قراراتها فورية وتسعى الدولة كمرحلة أولى فى مبادرة "حياة كريمة" أن تنتهى من الرى المختارة فى مدة زمنية قدرها عام فقط.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت فى لقائه لـ"اليوم السابع"، أنه جرى رصد تكلفة مبدئية لتأهيل وتبطين الـ25 ترعة بمدينة أرمنت بطول 85 كيلو مترا بحوالى 335 مليون جنيه، حيث إنه من فوائد العمل فى تأهيل وتبطين الترع التوفير فى ترشيد المياه، ومنع الرى فى غير المناوبات، بجانب وصول المياه لجميع المواطنين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وكذلك الترعة أثناء التبطين يجرى ضمها قليلاً لفتح الطرق بشكل أفضل لخدمة المواطنين.
 

مدينة أرمنت تستكمل مهمتها فى مبادرة حياة كريمة
مدينة أرمنت تستكمل مهمتها فى مبادرة حياة كريمة
 
عمليات تبطين ترعة الجبل غرب الأقصر
عمليات تبطين ترعة الجبل غرب الأقصر
 
فرش الاسمنت داخل ترعة بارمنت
فرش الأسمنت داخل ترعة بارمنت
 
فرش الترع بارمنت لتطويرها
فرش الترع بأرمنت لتطويرها
 
فرش الترعة بالاسمنت فى ارمنت
فرش الترعة بالأسمنت فى أرمنت
 
قيادات المدينة والري خلال متابعة تبطين الترع
قيادات المدينة والري خلال متابعة تبطين الترع
 
متابعة تبطين الترع بمدينة ارمنت
متابعة تبطين الترع بمدينة أرمنت
 
عمليات تجهيز الترع وتبطينها
عمليات تجهيز الترع وتبطينها
 
عمليات التبطين للترع غرب الأقصر
عمليات التبطين للترع غرب الأقصر
 
صورة تذكارية للعاملين بتبطين ترعة الجبل بارمنت
صورة تذكارية للعاملين بتبطين ترعة الجبل بأرمنت
 
جانب من عمليات التبطين للترع
جانب من عمليات التبطين للترع
 
تبطين ترعة الجبل بمدينة أرمنت بطول 8700 متر
تبطين ترعة الجبل بمدينة أرمنت بطول 8700 متر

 

تبطين ترعة الجبل بطول 8700 متر لخدمة 10 آلاف فدان فى 3 قرى بأرمنت
تبطين ترعة الجبل بطول 8700 متر لخدمة 10 آلاف فدان فى 3 قرى بأرمنت
 
جانب من العمل فى الترع وتبطينها
جانب من العمل فى الترع وتبطينها
 
تجهيز الترع بالاسمنت خلال التبطين
تجهيز الترع بالأسمنت خلال التبطين
 
تبطين ترعة فى مدينة ارمنت غرب الاقصر
تبطين ترعة فى مدينة أرمنت غرب الأقصر
 
العمل فى تبطين الترع بارمنت
العمل فى تبطين الترع بأرمنت
 
العمال فى تأهيل الترع وتبطينها بارمنت
العمال فى تأهيل الترع وتبطينها بأرمنت
 
العمال خلال تبطين ترعة فى ارمنت
العمال خلال تبطين ترعة فى أرمنت

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