مدينة أرمنت بالأقصر تبدأ رحلة تبطين 25 ترعة بـ335 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر - أحمد مرعى

خطوات جديدة بدأت بكل قوة على أرض محافظة الأقصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، حيث رصد "اليوم السابع" أعمال تبطين وتأهيل ترعة الجبل بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك بطول 8700 متر، والتى يجرى العمل فيها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وفى هذا الصدد، يقول العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه يوجد فى مركز ومدينة أرمنت 25 ترعة منها ترعتان رئيسيتان بأطوال تصل لـ85 كيلو مترا، وجرى البدء فى ترعة الجبل الترعة الرئيسية بتأهيلها وتبطينها بالكامل لخدمة القرى المحيطة بها، ويجرى التجهيز للعمل فى 15 ترعة أخرى خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مؤكداً أنه لا يجرى التقييد حالياً بأي بروتوكولات أو شيء، فالدولة قراراتها فورية وتسعى الدولة كمرحلة أولى فى مبادرة "حياة كريمة" أن تنتهى من الرى المختارة فى مدة زمنية قدرها عام فقط.



وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت فى لقائه لـ"اليوم السابع"، أنه جرى رصد تكلفة مبدئية لتأهيل وتبطين الـ25 ترعة بمدينة أرمنت بطول 85 كيلو مترا بحوالى 335 مليون جنيه، حيث إنه من فوائد العمل فى تأهيل وتبطين الترع التوفير فى ترشيد المياه، ومنع الرى فى غير المناوبات، بجانب وصول المياه لجميع المواطنين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وكذلك الترعة أثناء التبطين يجرى ضمها قليلاً لفتح الطرق بشكل أفضل لخدمة المواطنين.





مدينة أرمنت تستكمل مهمتها فى مبادرة حياة كريمة





عمليات تبطين ترعة الجبل غرب الأقصر





فرش الأسمنت داخل ترعة بارمنت





فرش الترع بأرمنت لتطويرها





فرش الترعة بالأسمنت فى أرمنت





قيادات المدينة والري خلال متابعة تبطين الترع





متابعة تبطين الترع بمدينة أرمنت





عمليات تجهيز الترع وتبطينها





عمليات التبطين للترع غرب الأقصر





صورة تذكارية للعاملين بتبطين ترعة الجبل بأرمنت





جانب من عمليات التبطين للترع





تبطين ترعة الجبل بمدينة أرمنت بطول 8700 متر



تبطين ترعة الجبل بطول 8700 متر لخدمة 10 آلاف فدان فى 3 قرى بأرمنت





جانب من العمل فى الترع وتبطينها





تجهيز الترع بالأسمنت خلال التبطين





تبطين ترعة فى مدينة أرمنت غرب الأقصر





العمل فى تبطين الترع بأرمنت





العمال فى تأهيل الترع وتبطينها بأرمنت

