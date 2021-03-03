مدعى عام أستراليا ينفى اغتصاب فتاة فى 1988 بعد تأكيد الحكومة عدم تنحيته

كتبت رباب فتحى

كشف المدعى العام الأسترالي كريستيان بورتر عن أنه الوزير الذى تحدثت عنه وسائل الإعلام دون الكشف عن هويته، وقالت إنه متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في عام 1988، لينكر هذا الاتهام بشكل قاطع ويصر على أنه لن يتنحى.

في إيجاز صحفي استثنائي في بيرث، قال بورتر وهو يبكى إنه تعرض لمحاكمة من قبل وسائل الإعلام وطلب من رئيس الوزراء أخذ بعض إجازة لتأثر صحته النفسية نتيجة للاتهام الذي حققت فيه الشرطة، وأغلقت القضية دون توجيه اتهامات، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أكد بورتر - 50 عامًا - أنه حضر مسابقة مناظرة في جامعة سيدني عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وكانت الفتاة المتهم باغتصابها والتي قتلت نفسها بعد ذلك، تبلغ من العمر 16 عامًا، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع. وقال وهو يبكي في المؤتمر الذي عقد بعد ظهر الأربعاء: إن الأشياء التي قيل إنها حدثت لم تحدث.

وأكد: "لم أقم علاقة مع الضحية المزعومة". لم يكن بيننا أي شيء من هذا القبيل. من خلال الكشف عن نفسه ، أنهى بورتر ستة أيام من التكهنات حول هوية المتهم بعد نشر ادعاء المرأة في وسائل الإعلام دون تسمية وزير في مجلس الوزراء.

اعترف بورتر بأنه لا يستطيع تذكر كل تفاصيل الليلة المعنية، لكنه أصر على أنه لن ينسى ممارسة الحب مع شخص ما، مشددا 'الأشياء التي قرأتها لم تحدث. والإيحاء بإمكانية نسيانها أمر مثير للسخرية ، لم يحدث ذلك قط ".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد أمضى وقتًا بمفرده مع المرأة ، قال: "هذا ليس مستحيلًا، لكن لم أكن في غرفة الشخص مطلقًا".

قال الوزير إنه يتذكر ليلتين في الأسبوع الذي حدث فيه الحادث المزعوم بما في ذلك عشاء رسمي في الكلية وحفل "راقص" في المدينة.