مخاوف من تكرار سيناريو اقتحام الكونجرس الخميس.. والشرطة ترفع درجة التأهب.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ نهال أبو السعود

تستعد السلطات الأمريكية للدخول فى حالة التأهب القصوى غدا الخميس بسبب مزاعم نشرتها جماعة اليمين المتطرف QAnon التى تدعى منذ شهور أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود للبيت الأبيض فى 4 مارس وهو تاريخ التنصيب الرئاسى المعتمد فى الولايات المتحدة حتى عام 1933، لكن يعتقد الخبراء بأن فرص حدوث عنف تبدو صغيرة مقارنة بأحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير الماضى.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى تقرير لها الأربعاء أنه فى حين أن الاعتقاد بأن يوم الخميس سيكون بمثابة عودة منتصرة لصورة QAnon، إلا أن بعض الشخصيات المؤثرة فى المجتمع قد تراجعت مؤخرًا عن هذا التوقع.

وقال بريان فريدبيرج، كبير الباحثين فى مركز شورنستين بجامعة هارفارد إن بعض أتباع QAnon أصبحوا الآن متشككين فى أصول أو صحة نظريات المؤامرة التى تتبعها.

وأضاف فى رسالة بالبريد الإلكترونى: "يعتقد البعض أن أى تجمعات عامة فى الرابع من الشهر ستكون بمثابة فخ تم تعيينه لقوم MAGA المتطرفة لجذبهم"، فى إشارة إلى وسائل الإعلام الرئيسية.

وأكدت مذكرة من مسؤول أمنى كبير يشرف على مجلس النواب أن أهمية 4 مارس قد تراجعت حسب التقارير بين مجموعات مختلفة فى الأيام الأخيرة، وقال القائم بأعمال الرقيب تيموثى بلودجيت فى المذكرة إن شرطة الكابيتول فى هذا الوقت "ليس لديها ما يشير إلى أن الجماعات ستسافر إلى واشنطن العاصمة للاحتجاج أو ارتكاب أعمال عنف".

ووفقا للمذكرة ستنشر شرطة الكابيتول أفراد إضافيين حول مبنى الكونجرس يوم الخميس وسيواصل الحرس الوطني دعم الضباط المحليين.

وفى نفس السياق اقترح رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب آدم سميث خلال جلسة استماع الشهر الماضى أن 4900 من أفراد الحرس الوطنى يمددون إقامتهم فى العاصمة التي بدأت قبل الافتتاح جزئيًا بسبب الشائعات حول يوم الرابع من مارس.

على الجانب الأخر، قال متحدث باسم شرطة واشنطن إن إدارة شرطة العاصمة لم تصدر أى تصاريح للأحداث المخطط لها يوم الخميس.