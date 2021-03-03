اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 03:56 م
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محافظ مطروح يبحث اختيار أنسب المواقع لإقامة مجمع لكليات الطب

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:04 م
محافظ مطروح يبحث اختيار أنسب المواقع لإقامة مجمع لكليات الطب خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح حسن مشالى

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عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة اختيار أنسب المواقع المقترحة لإقامة مجمع لكليات الطب تابع لجامعة مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ مطروح، أهمية الإسراع فى معاينة واختيار أنسب المواقع المقترحة ضمن 4 مواقع لإقامة مجمع طبى متكامل لجامعة مطروح ( بشري– أسنان – صيدلية ) ومستشفى جامعى لتوفير الكوادر الطبية وسد العجز فى الأطباء بمستشفيات المحافظة وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بأهالى مطروح وزائريها.

 

 

 


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