محافظ كفر الشيخ يوجه بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه وجه باستمرار أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار أعمال رفع بقايا مياه الأمطار بالمناطق المستهدفة ومحيط المدارس بقرية البكرية بالساحل القبلي، بالإضافة إلى تفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتشديد بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية، فضلاً عن عمليات التعقيم قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال إصلاح كسر بخط مياه بشارع سكة روينه بغرب كفرالشيخ، فتم رفع المياه المتراكمة نتيجة الكسر من الشارع وعودته للعمل بأسرع وقت، تيسيراً على الطلبة والمواطنين فى منطقة المدارس، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بكفرالشيخ.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال تدبيش وتكاسى بحر المنصور من أمام تجمع الهنداوي، التابع للوحدة المحلية بالبنا، بطول 150م تقريباً، مشدداً على الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد، ومراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية لأعمال التكاسى.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات بدائرة الوحدة المحلية بالقن، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بالقرية.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال إصلاح خط مياه مكسور بقرية روس الفرخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال التطهير والتعقيم بلجان الامتحانات، لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما تابع المهندس هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى غازى، امتحانات الترم الأول بالمدارس، للتأكد من انتظام سير عملية الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، ومتابعة أعمال رش وتطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد أداء الامتحانات بالمدينة والقرى.



المشروعات الخدمية بكفر الشيخ



رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ