اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشهد العرض المسرحى "جنة هنا" ويشيد بأداء أبطالها.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:05 ص
محافظ كفر الشيخ يشهد العرض المسرحى "جنة هنا" ويشيد بأداء أبطالها.. صور محافظ كفر الشيخ والفرقة المسرحية جنة هنا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزرات والقيادات، العرض المسرحي "جنه هنا" إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الفني للعرض المسرحي، مؤكداً أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، والعرض المسرحي "جنة هنا" نجح فى تناول عدد من القضايا الإجتماعية الخاصة بالمرأة، فألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعى المجتمعى والعديد من قضايا المرأة المعاصرة.

يذكر أن عرض جنة هنا يتناول العديد من القضايا التي تواجه الأسرة المصرية فى الوقت الراهن، منها غياب الأب ومكانة المرأة بالمجتمع، ختان الإناث، التحرش، تأخر سن الإنجاب والعنوسة وغيرها، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، الفنان القدير أحمد الشريف، تأليف صفاء البيلي، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، دراما الحركية حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي وإخراج محمد صابر.
 

محافظ كفر الشيخ والفرقة المسرحية جنة عنا
محافظ كفر الشيخ والفرقة المسرحية جنة هنا

 

محافظ كفر الشيخ يتابع المسرحية
محافظ كفر الشيخ يتابع المسرحية

 

متابلعة المسرحية من القيادات
متابلعة المسرحية من القيادات

 

جانب من العرض المسرحي
جانب من العرض المسرحي

 

جانب من العرض
جانب من العرض

 

اداء متميز من الممثلين
اداء متميز من الممثلين

 

ابطال العرض المسرحي
ابطال العرض المسرحي

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