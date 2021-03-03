اليوم السابع
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محافظ قنا ومدير الأمن يشاهدان احتفالات قرية البارود بمناسبة عيد المحافظة القومى .. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:58 م
محافظ قنا ومدير الأمن يشاهدان احتفالات قرية البارود بمناسبة عيد المحافظة القومى .. صور الكشف على محافظ قنا باحتفالات قرية البارود
قنا - صابر سعيد

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وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مراسم الاحتفال الذى نظمته المحافظة بقرية البارود بمناسبة عيدها القومى، وذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، واللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا.

حافظ قنا باحتفالات قرية البارود (1)

بدأت مراسم الإحتفال بالسلام الجمهورى، وعقب ذلك قام المحافظ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة البارود التاريخية التى وقعت بين أهالى قفط ومحافظة قنا وبين الأسطول الفرنسى فى الثالث من مارس عام 1799 ، تلاها الاستماع إلى سلام الشهيد، ثم مشاهدة فيلم تسجيلى عن أحداث معركة البارود والاستماع إلى قصيدة شعرية عن الملحمة الوطنية.

حافظ قنا باحتفالات قرية البارود (2)

وذكر محافظ قنا، أن معركة البارود تمثل ملحمة تاريخية فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب وأبناء قنا بصفة خاصة، الذين هاجموا بأسلحتهم التقليدية سفن الأسطول الفرنسى بأسلحتها الحديثة وقد مُنيت القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت هذه الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليداً لهذه الملحمة التاريخية فقد اختارت المحافظة هذا اليوم ليكون عيداً قوميا للمحافظة.

حافظ قنا باحتفالات قرية البارود (3)

واستعرض المحافظ خلال كلمته عدد من الإنجازات والمشروعات التى تمت على أرض المحافظة خلال الست سنوات الماضية ، والتى ساهمت فى إحداث طفرة تنموية إنعكس أثرها على مستوى الخدمات ومستوى المعيشة لدى المواطنين ، كما عرض على القيادات التنفيذية والأهالى جهود مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى فى تنمية القرى بمراكز المحافظة.


 
حافظ قنا باحتفالات قرية البارود (4)
 

 

حافظ قنا باحتفالات قرية البارود (5)
 

 


محافظ قنا

قنا

العيد القومى لمحافظة قنا

إنجازات مشروعات محافظة قنا

مدير امن قنا

قرية البارود

احتفالات قرية البارود بالعيد القومى لقنا

معركة البارود التاريخية

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