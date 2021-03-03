محافظ المنوفية يُطلق اسم الشهيد العقيد أحمد عبد المحسن الدسوقى على مدرسة أبنهس

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد العقيد " أحمد عبدالمحسن السيد الدسوقي" قوات مسلحة على مدرسة أبنهس الابتدائية بمركز قويسنا والذى استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطنى بسيناء تخليداً لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم ، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.

جدير بالذكر أن الشهيد العقيد أحمد عبد المحسن الدسوقى يبلغ من العمر 47 عاما متزوج ولديه ثلاثة أبناء ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة