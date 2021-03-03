اليوم السابع
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محافظ المنوفية: صرف إعانة مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية بقويسنا وشبين

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:38 ص
محافظ المنوفية: صرف إعانة مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية بقويسنا وشبين لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين
المنوفية - محمد فتحى

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، صرف إعانة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية كفر أبشيش بمركز قويسنا يعانى ابنه من ضمور بالمخ، وإعاقة حركية، ويخضع لبرنامج علاجى مكثف يوميا، فضلاً عن أنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد.

 

كما قرر محافظ المنوفية، صرف إعانة مالية لمسن معاق يبلغ من العمر 68 عاما يقيم بالعزبة الغربية بحى غرب شبين الكوم وغير متزوج، ويقيم لدى أبناء أخيه، وليس له مصدر دخل، وذلك لتخفيف العبء ورفع المعاناة ومساعدته على تحمل مصاريف العلاج.

 

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وأكد المحافظ حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الإنسانية، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة فى تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.


محافظ المنوفية

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