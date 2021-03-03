محافظ القليوبية يشهد تسليم 3 أفدنة لإنشاء محطة صرف بشبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إجراءات التسليم النهائي لقطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقريبا، تقع بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر، بمساحة 3 أفدنة، لإقامة محطة معالجة صرف صحي.

وتبلغ طاقة المحطة 20 ألف متر مكعب/يوم، وتخدم قرى "تل بنى تميم وكفر سليمان الور وكفر سعد بحيري وكفر الشرفا ومنشأة الكرام"، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 في 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحي عليها، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي تنفذ بقرى مدينة شبين القناطر، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، وجرى تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

يشار إلى أنه على مدار السنة الماضية بذلت الجهود بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تسليم قطعة الأرض لاقامة مشروع خدمي لأبناء عدد من قرى مركز شبين القناطر، بعد الحصول على موافقة وزارات البيئة، والزراعة، والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية واللواء مدير أمن القليوبية، وجميع قياداتها على الجهود التى بذلت لتامين استلام قطعة الارض للبدء فى تنفيذ المشروع والذى من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2022.

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي بزيادة عدد المعدات، والعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

يذكر أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وهو نظام تقني حديث لايضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة او ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة.



أعمال تسليم الأرض



تسليم الأرض لإنشاء محطة صرف صحى



جانب من الحملة



خلال تسليم الأرض