اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 12:48 م
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محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:08 م
محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة محافظ الغربية يستمع إلى رئيس قرية نهطاى
الغربية - عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أن قرى مركز زفتى ستشهد نقلة نوعية فى كافة الخدمات من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ صباح اليوم، بقرى مركز زفتى، لتفقد الأعمال الجارية ضمن المبادرة، وبحضور النائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، وأمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية

بدأ الدكتور رحمى جولته بإطلاق فعاليات القافلة الطبية بقرية حانوت والتى تنظمها مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مستشفى ابن النفيس، جمعية الهلال الأحمر، حيث استمع المحافظ إلى الدكتور علاء الغمراوى الذى أوضح الخدمات الطبية التى تقدمها القافلة لأطفال القرية والعزب المجاورة فى تخصصات القلب والعظام. 

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعى لأهالى قرية نهطاي، واستمع المحافظ إلى شرحاً تفصيلياً من رئيس المدينة لأعمال الغاز الطبيعى بالقرية التى وصلت نسبة الأعمال بها إلى 30٪، بالإضافة إلى انتهائها بقرية تفهنا العزب، وشارفت على الانتهاء بقرى الضبابشة وسندبسط. 

كما تفقد المحافظ، أعمال الصرف الصحى بقرية حنون بإجمالى أطوال 16 كيلو متر، حيث أوضح المهندس المشرف على الموقع أن الأعمال بدأت فى فبراير الماضى وستنتهى هذا العام، حيث سيتم إنشاء محطات للصرف صحى ومحطة معالجة واحدة، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطهير المجرى المائى بقرية دهتورة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الصرف بقرى زفتى (1)
محافظ الغربية يستمع إلى رئيس قرية نهطاى

 

محافظ الغربية يتفقد أعمال الصرف بقرى زفتى (2)
تركيب الغاز بقرية نهطاى

 

محافظ الغربية يتفقد أعمال الصرف بقرى زفتى (3)
أعمال توصل الغاز لقرية نهطاى

 

 


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اعمال الصرف بقرى زفتى

قرية حانوت

القافلة الطبية بقرية حانوت

توصيل الغاز لاهالى قرية نهطاى

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