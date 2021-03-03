محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع الجهات المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بدأ اللقاء بعرض الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني للمحافظ لتقرير إنجاز المبادرة والتي يتم تنفيذها في 54 قرية و88 تابع داخل 9 وحدات محلية يستفيد منها 599 ألف نسمة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 1563 مشروع بإجمالي 4.5 مليار جنيه ، وتم البدء بتنفيذ 15 اجتماعاً تنسيقياً و 20 لقاء جماهيرياً ، تلاهم بدء شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز في تنفيذ 70مشروعاً بتكلفة 881 مليون جنيه وجاري الاستعداد للبدء في باقي المشروعات.

ومن جانبه أكد الدكتور رحمي أن من أهم أولويات المحافظة في تنفيذ المبادرة هو تحقيق التنمية البشرية للمواطنين وذلك من خلال تنظيم القوافل "التوعوية، الاجتماعية، الدينية، البيطرية، الطبية والزراعية"، والتي ستساهم في توعية المواطنين وسد احتياجاتهم بجانب البنية التحتية التي ستقوم المبادرة بتنفيذها، موجهاً بتنفيذ تلك القوافل في العزب والنجوع والقرى الأكثر احتياجاً ، بعدها سيشعر المواطن بزفتى بتغير إيجابي في الخدمات المقدمة له.

وأوضح اللواء نهاد فاروق أن جهاز تعمير الساحل الشمالي سيقوم بأعمال الطرق، مراكز الشباب ،الوحدات الصحية ،الوحدات البيطرية ، الوحدات المحلية، الإسعاف، المطافئ والكباري علي الترع والمصارف، مطالباً بوضع جدول زمني تلتزم به الشركات بسبب تداخل الاختصاصات.

ودار نقاش بين المحافظ والنواب وممثلي الجهات الممثلة حول إضافة عدد من المشروعات خاصةً في قطاعات "الري، الصرف، الرصف، الغاز الطبيعي، التليفونات ومياه الشرب والصرف الصحى" ، حيث طالب محافظ الغربية الاهتمام بمشاريع "المحلب الآلي، مراكز تجميع الألبان، مصانع اللحوم، تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء محطات وقود بالغاز الطبيعي".