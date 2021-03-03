اليوم السابع
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محافظ الغربية يشهد فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 07:32 م
محافظ الغربية يشهد فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى.. صور فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى
الغربية محمد طارق

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، فعاليات القافلة الاجتماعية بقرية إخناواي بمركز طنطا، حيث تم توزيع مساعدات مادية بإجمالي مبلغ 40 ألف جنيه و400كجم لحوم على 200أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بالقرية، كما تم توزيع جهاز لعدد 6 من العرائس. 

وأكد محافظ الغربية على أهمية استمرار نزول القوافل المختلفة للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة إيماناً منه بأن الإنسان هو أهم عنصر في منظومة التطوير.
 
وعقب القافلة، تفقد الدكتور رحمي الأعمال الجارية بالمجزر الآلي بقرية شبشير الحصة والذي وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال المدنية إلى 90%، حيث تم صب الخرسانة بأرضية المجزر وتركيب السيراميك وجاري الاستعداد لتركيب المعدات.
 
فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى (1)
فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى

 

فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى (2)
 
فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى (3)
 
فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى (4)
 
فعاليات القافلة الاجتماعية بإخناواى (5)

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