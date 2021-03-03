محافظ الشرقية يكلف بتكثيف حملات النظافة بطريق أبو حماد - الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من علي جانبي طريق أبو حماد الزقازيق لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، كما وجه بإزالة كافة الاشغالات ورفع قطع غيار السيارات المتعدي أصحابها علي حرم الطريق وتطبيق القانون علي المخالفين.

جاء ذلك خلال جوله صباح اليوم، بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع السفوحة وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء.

وكلف المحافظ، رئيس مركز الزقازيق نبيل فاروق، بالتنبيه على أصحاب معارض ومراكز إصلاح السيارات بعدم التعدي على الطريق ببضاعتهم والمعدات المستخدمة في الصيانة لفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتوفير عبور آمن للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما أمر المحافظ برفع كافة الإشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة، وإزالة المخالف منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.



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