محافظ الشرقية يأمر بإزالة الإشغالات وضبط 83 توك توك مخالف بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بإزالة كافة الإشغالات وتشوينات الأخشاب المخالفة بطريق بلبيس / الزقازيق، وذلك لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين، موجهاً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكان محافظ الشرقية خلال مروره اليوم بمدينة بلبيس تلاحظ له شونة أخشاب يقوم صاحبها بتشوين الأخشاب متعدياً على حرم الطريق مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس برفعها فوراً ومراجعه ملكية وتراخيص جميع المحال والورش وقطع الأراضى التى تستخدم فى أغراض التشوين للوقوف على مدى قانونية إستخدامها وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بإستقدام لودر لإزالة ورفع تشوينات الأخشاب المخالفة وتحرير محضر مخالفة لصاحب الشونة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان لمراجعة التراخيص الممنوحة لأصحاب المحال التجارية والشون والورش بطريق بلبيس / الزقازيق لإتخاذ اللازم حيال المخالف منها قانوناً.

كما وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف ورئاسة مركز الزقازيق وحيى أول وثان باستمرار تكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة فى ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات مرورية على شوارع مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 83 توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيراً الى إستمرار اللجان فى عملها لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين .

ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين عدم إستخدام التوك توك كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكداً على ضرورة إلتزام سائقى التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .