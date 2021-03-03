اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 11:32 م
خالد صلاح
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محافظ السويس يبحث مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب تطوير الأسواق ومشروعات الصرف

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:00 م
محافظ السويس يبحث مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب تطوير الأسواق ومشروعات الصرف محافظ السويس يلتقى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب
السويس- سيد نون

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التقى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة السويس، بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتيرالعام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة .

وفي اللقاء تم استعراض
موضوعات متعلقة بتقنين الأوضاع للأراضي وقانون التصالح في مخالفات البناء، وفتح بعض الشوارع المغلقة وتطوير بعض الأسواق ومشروعات الصرف الصحى ومنظومة النظافة والمرافق والبنية التحتية
 
وأكد المحافظ، التعاون بين النواب والقيادات التنفيذية والتفاعل على حل مشاكل المواطنين.
 
 

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