محافظ السويس يبحث مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب تطوير الأسواق ومشروعات الصرف

السويس- سيد نون

التقى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة السويس، بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتيرالعام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة .

وفي اللقاء تم استعراض

موضوعات متعلقة بتقنين الأوضاع للأراضي وقانون التصالح في مخالفات البناء، وفتح بعض الشوارع المغلقة وتطوير بعض الأسواق ومشروعات الصرف الصحى ومنظومة النظافة والمرافق والبنية التحتية

وأكد المحافظ، التعاون بين النواب والقيادات التنفيذية والتفاعل على حل مشاكل المواطنين.