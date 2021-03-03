محافظ الدقهلية يتفقد صناديق القمامة المتحركة لدعم منظومة النظافة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من صناديق القمامة التى تبرعت بها احدى الشركات العاملة على أرض الدقهلية لدعم منظومة النظافة بها تسلمتها المحافظة اليوم، وهى عبارة عن صناديق متحركة يقودها عامل النظافة لجمع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين.

وأكد المحافظ إن الدقهلية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها ومؤسسات المجتمع المدنى بها مع الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين، وأيضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ لاستمرار سعى المحافظة بكامل أجهزتها فى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، تخفيفا للعبء عن المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات على مستوى محافظات مصر.